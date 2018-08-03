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Завершено расследование убийства 12-летней жительницы Красноармейска

Новости / ЧП
Завершено расследование убийства 12-летней жительницы Красноармейска


Напомним, что тело погибшей было обнаружено 10 апреля днем в районе кирпичного завода в водоеме.

По информации СУ СКР по Саратовской области, для расследования убийства девочки незамедлительно организована следственно-оперативная работа по установлению виновного лица, в которой были задействованы наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СК и сотрудники органов внутренних дел. В кратчайшие сроки в ходе проверки на причастность местных жителей установлен 25-летний мужчина, который уже на первоначальных следственных действиях подробно дал признательные показания, указав на места совершения преступлений и сокрытия орудия убийства.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 8 апреля. "Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметив проходившую мимо девочку, высказывая угрозы применением насилия и применяя насилие, заставил ее пройти вместе с ним в его квартиру, где совершил ее изнасилование и иные действия сексуального характера, - сообщает подробности пресс-служба следственного управления. - После этого злоумышленник привел ребенка на участок местности в районе кирпичного завода города Красноармейска, где нанес не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а мужчина спрятал ее тело в овраге, подтопленном талыми водами, прикрыв сухими ветками и автомобильной покрышкой. Затем обвиняемый с места преступления скрылся".

В ходе следствия обвиняемому проведена комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он в полной мере мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото https://static.caravan.kz