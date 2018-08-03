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МФЦ продолжает консультировать по вопросам защиты прав потребителей

Новости


В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского района города Саратова продолжается работа по консультированию жителей в сфере потребительского права.

Обратиться к специалистам за соответствующими разъяснениями можно в течение каждой первой недели месяца. В августе это можно сделать с 6 по 10 число. На вопросы саратовцев будут отвечать специалисты регионального Роспотребнадзора, жилищной инспекции, общества по защите прав потребителей и администрации Саратова.

Эксперты расскажут, на что может рассчитывать потребитель, получая жилищно-коммунальные, финансовые, бытовые и другие услуги, а также как отстоять свои права при покупке продовольственных и непродовольственных товаров.

Консультации специалистов можно будет получить по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26 «А».