МФЦ продолжает консультировать по вопросам защиты прав потребителей
В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского района города Саратова продолжается работа по консультированию жителей в сфере потребительского права.
Обратиться к специалистам за соответствующими разъяснениями можно в течение каждой первой недели месяца. В августе это можно сделать с 6 по 10 число. На вопросы саратовцев будут отвечать специалисты регионального Роспотребнадзора, жилищной инспекции, общества по защите прав потребителей и администрации Саратова.
Эксперты расскажут, на что может рассчитывать потребитель, получая жилищно-коммунальные, финансовые, бытовые и другие услуги, а также как отстоять свои права при покупке продовольственных и непродовольственных товаров.
Консультации специалистов можно будет получить по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26 «А».