Саратовские ученые разработали уникальную автономную мобильную ветроэлектростанцию

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Авторы разработки - доктор технических наук, профессор, руководитель проекта Игорь Данилов и кандидат экономических наук, доцент Ирина Попова. Основные области применения аппарата - энергетика, энергоэффективность и энергосбережение.Гибридная электростанция «АМОГИСТЭЛ-2» -это уже вторая версия автономной мобильной ветросолнечной энергосистемы с дополнительным генератором, предназначенным для энергоснабжения небольшого вагончика для работы или проживания работников различных сфер: МЧС, строительства, сельского хозяйства, газовой и нефтяной отрасли и так далее.В комплект входит два солнечных модуля мощностью по 250 Вт, контроллер заряда, горизонтально-осевой ветрогенератор мощностью 500 Вт, контроллер заряда ветрогенератора, бензиновый (дизельный) генератор мощностью 1000 Вт и два аккумулятора емкостью по 200 А-ч.Напряжение системы составляет 12 Вольт с возможным преобразованием в 220 Вольт.«Установка легко трансформируется под более мощные значения выдаваемых напряжений. Использование генератора на 3-5 кВт позволит улучшить характеристики и возможности разработки. В этом случае можно подключить специальный инструмент и оборудование: тродрель, электропилу, бетономешалку, Стоимость гибридной электростанции возрастает при этом со 145 до 195 тысяч рублей», - говорят ученые.Все оборудование смонтировано на разработанном и изготовленном автомобильном прицепе, позволяющем перевозить его на большие расстояния, разворачивать и сворачивать за короткий промежуток времени. Вес – около 400 килограммов. Комплект снабдит необходимой электроэнергией оборудование с номинальным потреблением до 2000 Вт. Номинальная мощность инвертора составляет 1000 Вт, что обеспечивает бесперебойную работу наиболее важных в быту электроприборов.Уникальная конструкция площадок под установку солнечных батарей позволяет вращать элементы по направлению солнечных лучей. Для исключения опрокидывания проведен расчет момента, создаваемого «ветряком». «АМОГИСТЭЛ-2» позволит обеспечить одновременно электроэнергией такие приборы, как ноутбук, компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, энергосберегающий однокамерный холодильник не ниже класса А, осветительные энергосберегающие приборы, зарядные устройства и бытовые приборы с номинальной мощностью до 1000 Вт.«Конкуренция в данной сфере невысока. Аналоги – дизельные и бензиновые генераторы, которые работают на топливе. Кроме того, они загрязняют экологию. Их стоимость ниже, однако требуются постоянные затраты на дизель и бензин. Стоимость нашего аппарата составляет порядка 800 тысяч рублей», - утверждают разработчики.Уже создан опытный образец. Сумма инвестиций составила полтора миллиона рублей. Для успешной коммерциализации проекта требуется шесть миллионов рублей.