Саратовцев приглашают на очередной литературный вечер в "Липки"
Посетителей познакомят с жизнью и творчеством саратовской поэтессы, прозаика, члена Союза писателей России Людмилы Михайловны Каримовой.
Очередной литературный вечер пройдет 4 августа в 16.00 в читальном зале сада «Липки» Центральной городской библиотеки. На этот раз его тема - «Поэты- саратовцы. Людмила Каримова».
Людмила Михайловна Каримова - автор книг «Рябиновый цвет», «Саратовская лира», «Дерево в степи», «День погожий», «Благовест» и других. За повесть «Золотой скальпель» в 2002 году она была удостоена звания лауреата литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева.
Основные мотивы ее творчества - любовь к Родине и родной природе, дружба народов, раздумья о делах и чаяниях современников. Немало своих поэтических произведений она посвятила теме любви, добра и зла, духовной теме.
По информации централизованной библиотечной системы, литературный вечер пройдет в формате открытого микрофона. Гостям расскажут о жизни и творчестве поэтессы. Каждый желающий сможет прочитать свои любимые стихи Людмилы Каримовой.