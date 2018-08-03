В Саратове пройдет фестиваль #Пешком
Мероприятия в его рамках пройдут 4 августа с 17.00 до 21.00 на пешеходной зоне улицы Волжской.
Фестиваль проводит «Городской молодежный центр». В этом году его темой станет «Город будущего».
Саратовцы смогут окунуться в виртуальную реальность с помощью VR-очков, освоить 3D-моделирование и даже понаблюдать за битвой роботов. Самые активные сыграют в лазертаг и примут участие в гонках радиоуправляемых машинок. Также на протяжении всего мероприятия будет работать фуд-корт.
По информации организаторов, фестиваль #Пешком проводится ежесезонно. В прошлый раз он состоялся в мае и охватил порядка двух тысяч участников.
Фото http://nversia.ru