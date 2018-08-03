Двух бывших инспекторов ДПС будут судить за мошенничество

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По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 29 апреля обвиняемые приехали к жительнице Вольска, ранее ставшей участницей дорожно-транспортного происшествия. В ходе беседы один из инспекторов ДПС сообщил женщине не соответствующие действительности сведения о том, что он поможет ей избежать привлечения к административной ответственности. За это она должна будет передать ему денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. В следственном управлении пояснили, что в действительности полицейский не мог повлиять на суть принятого решения, так как административная проверка на тот момент уже завершена его коллегами, по результатам ее проведения принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.Будучи обманутой, женщина через пособника обвиняемого – второго инспектора ДПС передала частями денежные средства в указанной сумме посредством перевода на банковские карты. Похищенными при пособничестве коллеги денежными средствами сотрудник полиции распорядился по собственному усмотрению.Сообщается также, что в рамках следствия причиненный ущерб возмещен обвиняемым в полном объеме.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.Фото http://nm71.ru