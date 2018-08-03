Для юных кинематографистов области приобретено новое оборудование

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По информации пресс-центра, вчера в Аркадаке состоялось заключительное в летнем сезоне мероприятие образовательно-просветительской программы «На крыльях саратовской «Киновертикали». Его участниками стали 154 юных аркадакца, которые уже пробовали снимать фильмы.Там же в Аркадаке волонтеры направления «КиноПрактика» продолжили съемки фильма о проекте «Малое кино – большое будущее». Ребята покажут его в октябре участникам и гостям фестиваля «Киновертикаль». «Хроники» проекта уже сейчас размещаются в социальных сетях.По словам руководителя проекта Ирины Шатылко, Для съемок такого волонтерского фильма Саратовским областным отделением «Союз кинематографистов России» за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества приобретена видеокамера и специальное оборудование для монтажа.Программа «На крыльях саратовской «Киновертикали» продолжится в октябре, уже после окончания фестиваля. Командой проекта запланированы встречи с юными авторами и руководителями творческих студий, чьи фильмы не вошли в конкурсную программу «Киновертикали-2018». Мероприятия пройдут на площадках малых городов и сел Саратовской области.