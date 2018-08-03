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Для юных кинематографистов области приобретено новое оборудование

Новости / Культура
Для юных кинематографистов области приобретено новое оборудование


Продолжается реализация проекта «Малое кино – большое будущее», который реализуется с использованием гранта президента РФ.

По информации пресс-центра, вчера в Аркадаке состоялось заключительное в летнем сезоне мероприятие образовательно-просветительской программы «На крыльях саратовской «Киновертикали». Его участниками стали 154 юных аркадакца, которые уже пробовали снимать фильмы.

Там же в Аркадаке волонтеры направления «КиноПрактика» продолжили съемки фильма о проекте «Малое кино – большое будущее». Ребята покажут его в октябре участникам и гостям фестиваля «Киновертикаль». «Хроники» проекта уже сейчас размещаются в социальных сетях.

По словам руководителя проекта Ирины Шатылко, Для съемок такого волонтерского фильма Саратовским областным отделением «Союз кинематографистов России» за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества приобретена видеокамера и специальное оборудование для монтажа.

Программа «На крыльях саратовской «Киновертикали» продолжится в октябре, уже после окончания фестиваля. Командой проекта запланированы встречи с юными авторами и руководителями творческих студий, чьи фильмы не вошли в конкурсную программу «Киновертикали-2018». Мероприятия пройдут на площадках малых городов и сел Саратовской области.