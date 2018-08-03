Саратовская семья стала победителем всероссийского конкурса

просмотров: 112

По информации регионального министерства социального развития, участие в главном семейном конкурсе страны приняли все 85 субъектов РФ. Регионы представили 329 семей, претендующих на почетное звание «Семья года». Члены оргкомитета, а также авторитетные независимые эксперты тщательно изучили присланные документы, публикации, видеоролики, презентации. По итогам обсуждения победителями были названы 85 семей. В самой популярной номинации «Многодетная семья» отмечены 15 семей, в номинации «Молодая семья» - 19 семей, в номинации «Сельская семья» - 17 семей. Победителями в номинации «Семья – хранитель традиций» стали 18 семей, а «Золотыми семьями России» признаны 16 семей.Саратовская семья Абраменко стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций». Ранее она уже становилась победителем в номинации «Моя семья – мое богатство» пятого окружного фестиваля-конкурса семей «Успешная семья Приволжья» (г. Ульяновск), призером областного конкурса «Семейный Олимп». А в 2015 году глава семьи Константин Абраменко стал «Самым лучшим папой г. Энгельса».Константин вместе с женой Оксаной воспитывают двух талантливых дочерей: Дарью и Софью. 12-летняя Даша – лауреат конкурса Покровские самоцветы, международного конкурса «Сияние талантов» г. Саратов, финалист проекта «Голос Нового века, дети», участница регионального этапа Всероссийского конкурса «Синяя птица». Ее пятилетняя сестра Соня уже успешно подпевает сестре, даже на английском языке, любит играть на фортепьяно и рисовать, позировать на фотосессиях.Итоговые мероприятия Всероссийского конкурса «Семья года – 2018» и награждение победителей пройдут в Москве в ноябре 2018 года.Фото https://usp57.msp.midural.ru