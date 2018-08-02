В области в третий раз пройдет фестиваль «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина»
В этом году он будет посвящен 140-летию со дня рождения художника и 90-летию Хвалынского района.
Как напоминает министерство культуры области, фестиваль "Хвалынские этюды" - это всероссийский проект. Его участники - студенты и преподаватели художественных училищ из Саратова, Астрахани, Рязани, Пензы, Ярославля, одаренные дети из художественных школ Саратовской области.
В ходе творческой недели с 19 по 25 августа пройдут пленэры, мастер-классы, открытые лекции, итоговая выставка пленэрных работ, а также культурно-просветительское направление с показом новых выставок в картинной галерее имени К.С.Петрова-Водкина (филиал Радищевского музея), Хвалынском краеведческом музее, передвижной выставки из РОСИЗО.
В пленэре и заключительных мероприятиях фестиваля планируется участие вице-президента Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ Константина Худякова, народного художника России, завкафедрой Московской государственной художественно-промышленной академии и м. С.Г. Строганова, академика Евгения Ромашко.