В Саратове отметят День Воздушно-десантных войск России
Торжественные мероприятия пройдут завтра, 2 августа.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в 10.00 начнется богослужение в честь праздника памяти Святого пророка Илии в Свято-Троицком кафедральном соборе на Музейной площади.
После этого состоится прохождение бронетехники по акватории реки Волги вдоль Набережной Космонавтов.
После полудня запланированы показательные прыжки с парашютом на акваторию реки Волги в районе Ротонды.
В 18:00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню ВДВ у памятника Первому космонавту на Набережной Космонавтов.
Ожидается, что в мероприятия примут участие представители регионального правительства, администрации Саратова, ветеранских, военно-патриотических общественных организаций, молодежных объединений.
Фото http://www.kurer-sreda.ru