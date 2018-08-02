До октября в Саратовской агломерации будет построено два надземных пешеходных перехода

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Один из переходов строится на автодороге «Саратов – Усть-Курдюм». По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, его длина составит 52 метра, ширина прохожей части - 3 метра. На объекте будут «антивандальная» конструкция купола из поликарбоната толщиной 8 мм, специальные платформы для людей с ограниченными возможностями. Освещение в темное время суток будут обеспечивать более 30 светильников.Прогнозируется, что при надлежащем уходе переход прослужит не менее 100 лет. Стоимость объекта - 45 млн руб.Сообщается также, что решение о строительстве надземных пешеходных переходов было принято на основании анализа статистических данных ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или получили ранения люди.Фото http://om-saratov.ru