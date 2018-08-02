Пассажиры поездов дальнего следования смогут путешествовать в плацкарте со скидками до 40%

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По сообщению службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, пассажиры более 30 поездов дальнего следования, в том числе пассажирского поезда № 13/14 сообщением Саратов – Адлер, могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны – по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути".Предложение позволяет оформить билеты по специальным ценам в купейные или плацкартные вагоны поездов, отправляющихся из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов в Адлер, Анапу, Новороссийск и обратно в период с 1 октября по 21 декабря включительно.Приобрести билеты со скидкой можно уже сейчас во всех железнодорожных кассах, на сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".Фото https://27r.ru