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Индекс промышленного производства в Саратовской области за первое полугодие составил 105,3%

Новости


Индекс промышленного производства в Саратовской области по итогам января-июня 2018 года составил 105,3%, при этом аналогичный среднероссийский показатель меньше почти в 2 раза — 103%. Отгрузка товаров, работ и услуг приросла на 13,1% и составила 257,9 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал выросли на 1,4% и составили 47,7 млрд рублей.

«Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время, - это строительство солнечных электростанций в трех районах области, строительство завода по производству полиакриламида в Саратове, строительство завода по производству гидротурбинного оборудования для электростанций, реконструкция стекловаренной печи и создание новой линии по производству стекла», — сообщила министр экономического развития Юлия Швакова.

Сельское хозяйство прибавило 1,2% к аналогичному периоду прошлого года, в основном, за счет животноводства — увеличились объемы производства мяса в живом весе и молока. Кроме того, 5,5% роста показали предприятия по выращиванию овощей закрытого грунта.

В строительство вложено 18,8 млрд рублей, введено в действие 394,7 тыс. кв. м новой жилплощади, рост к прошлому году составил 2%.

Розничная торговля также показала более значительный прирост, чем в среднем по России: ее оборот вырос на 3,9%, тогда как в стране — на 2,6%.

Денежные доходы в среднем на душу населения, по оценке, выросли на 4,7% и составили 18750 рублей. Весомую долю в этом росте занимает зарплата — ее увеличение оценивается в 9%.