2 августа 2018 09:45 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:48 | 01 августа
В области в третий раз пройдет фестиваль «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина»
16:33 | 01 августа
В Саратове отметят День Воздушно-десантных войск России
15:20 | 01 августа
До октября в Саратовской агломерации будет построено два надземных пешеходных перехода
14:11 | 01 августа
Пассажиры поездов дальнего следования смогут путешествовать в плацкарте со скидками до 40%
13:00 | 01 августа
Индекс промышленного производства в Саратовской области за первое полугодие составил 105,3%
12:18 | 01 августа
В ярмарках вакансий в 2018 году приняли участие 16 тысяч человек
11:15 | 01 августа
На саратовском ЗАИТ создана уникальная система-бесперебойник для медучреждений
10:02 | 01 августа
В реке Иргиз утонул мальчик
09:05 | 01 августа
Международный день пива широко отметит компания «Балтика»
18:00 | 31 июля
Работы саратовского художника будут экспонироваться в московском Музее Победы
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В ярмарках вакансий в 2018 году приняли участие 16 тысяч человек

Новости