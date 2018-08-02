На саратовском ЗАИТ создана уникальная система-бесперебойник для медучреждений

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Используется система в случае природных катаклизмов, техногенных катастроф, и других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, она задействуется при пиках потребления и из-за проблем в сети для функционирования объектов в автономном режиме.Разработчики отмечают, что система имеет модульную архитектуру. На базе разработанной линейки продукции могут быть собраны системы от одного до нескольких сотен киловатт. «Время работы системы в автономном режиме зависит от реальной нагрузки и от заданной емкости аккумуляторных батарей», - говорят в «АИТ»Система автономного энергообеспечения основана на собственной разработке предприятия – не имеющих аналогов щелочных аккумуляторах, что выгодно отличает разработку от российских и зарубежных аналогов. Такие аккумуляторы не требуют доливки воды и смены электролита, а срок их службы составляет до 25 лет.На заводе отмечают, что на сегодняшний день такими бесперебойниками уже оснащены Перинатальный центр, Балтайская районная больница и многопрофильная медицинская клиника «Сова». Во всех трех учреждениях система очень хорошо себя зарекомендовала.