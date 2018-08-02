В реке Иргиз утонул мальчик

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По данному факту Пугачевским межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области незамедлительно организовал доследственную проверку.По предварительным данным, мальчик катался на велосипеде с друзьями в городском парке. Предположительно, когда его товарищи пошли купаться, он, несмотря на то, что не умел плавать, также зашел в воду, после чего спустя некоторое время пропал из поля зрения. Прибывшие на место сотрудники службы спасения извлекли его тело из воды.Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время осуществляется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.