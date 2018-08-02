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Международный день пива широко отметит компания «Балтика»

Новости
Международный день пива широко отметит компания «Балтика»

К масштабному мировому событию – Международному дню пива – присоединились пивоварни компании «Балтика».

В более чем 200 городах на пяти континентах широко отмечают этот праздник. «Балтика» организует для любителей пива на своих производствах от Хабаровска до Санкт-Петербурга специальную программу. Это виртуальная экскурсия по странам, где были созданы неповторимые сорта пива – Англии, Германии, Чехии, Австрии, Бельгии и США.

Сегодня компания «Балтика» – лидер на российском рынке, владеющий более 40 пивными региональными и национальными брендами. Отечественное пиво по достоинству оценили и за рубежом – продукция пивоварен «Балтики» экспортируется в более чем 75 стран, а компания стала обладателем многочисленных и престижных профессиональных наград: на различных российских и международных конкурсах сорта пива «Балтика» завоевали более 670 наград.

Посетителям экскурсий по пивоварням представится возможность не только узнать об истории появления разных сортов пива, особенностях их вкуса, но и продегустировать наиболее яркие и популярные сорта пенного напитка, выпускаемые на «Балтике».