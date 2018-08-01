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Криптовалюта Tkeycoin и ее возможный рост в 453 раза на бирже

Новости
Криптовалюта Tkeycoin и ее возможный рост в 453 раза на бирже


Криптовалютные эксперты прогнозируют бурный рост Tkeycoin (TCD) на бирже в период декабрь-2018/январь-2019. Этот прогноз базируется на информации о том, что крупные фонды готовятся к «пампу» Tkeycoin сразу после листинга на бирже. Об этом написало федеральное агентство «Правда.ру».

Отмечается, что «памп» станет возможным за счет объединения отчетных фондов в пулы, что и приведет к резкому взлету криптовалюты Tkeycoin. Проект Tkeycoin DAO продемонстрировал позитивные результаты в первом и втором квартале текущего года — в частности, его руководство заключило крупную сделку с Арабским холдингом на сумму 12 млн. долларов.

Как показывает мировая практика, пампы приводят к резкому взлету криптовалюты в 400 — 2000% процентов, некоторые из активов дают и более 1000X. Рынок не предсказуем, что привлекает большинство, как крупных, так и малых инвесторов.