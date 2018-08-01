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Работы саратовского художника будут экспонироваться в московском Музее Победы

Новости


Работы саратовского художника будут экспонироваться в московском Музее Победы1 августа в музее на Поклонной горе в Москве откроется выставка «Военный плакат».

Как сообщает информационный центр музея, в экспозиции будет представлена ретроспектива советского плаката 1941–1945 годов. Всего посетители смогут увидеть 50 работ. В их числе оригинальные эскизы из фондовых коллекций Музея Победы. Они существуют в единственном экземпляре и демонстрируются впервые. Например, это рисунки саратовского художника Владислава Рыхлова-Правдина.

- Владислав Григорьевич Рыхлов родился в Саратове. Участник Великой Отечественной войны, в эти годы сделал множество натурных военных набросков и рисунков, непосредственно на полях сражений. Самостоятельно и вместе со своей женой Зоей Правдиной мастерски выполнил несколько убедительных военных плакатов: «Дневник ефрейтора Ганса Мюллера» (1941), «Молодежь, в бой за родину!» (1941), «Чем ты помог фронту. Сдал ли ты теплые вещи и белье для Красной Армии?» (1941), «Связист, от тебя зависит успех боя!» (1943), - рассказали в Музее Победы.

Кроме того, посетители увидят типографские оттиски легендарных плакатов Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Владимира Серова, Виктора Иванова, Виктора Корецкого и других известных художников.

Выставка продлится до 1 октября 2018 года.