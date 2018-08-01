1 августа 2018 09:37 СРЕДА
Новости
18:00 | 31 июля
Работы саратовского художника будут экспонироваться в московском Музее Победы
16:54 | 31 июля
Саратовская область станет "маяком дружбы"
16:06 | 31 июля
Главным тренером ВК "Протон" назначен Игорь Карпов
15:23 | 31 июля
Криптовалюта Tkeycoin и ее возможный рост в 453 раза на бирже
15:11 | 31 июля
Нетрезвый водитель совершил наезд на полицейского при задержании
14:00 | 31 июля
Саратовцы лидируют на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018»
12:47 | 31 июля
Срочный ремонт печи с помощью хризотил-асбеста выполнил российский металлург
11:30 | 31 июля
Саратов посетит австралийский посол
10:18 | 31 июля
ДТП в Саратовском районе унесло жизни трех человек
09:09 | 31 июля
Более половины жилых домов области подготовлены к зиме
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовская область станет "маяком дружбы"

Новости
Саратовская область станет "маяком дружбы"

Наш регион вошел в число территорий, где будет реализован волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает» - 2018.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, проект будет реализовываться с 3 по 18 августа на средства Президентского гранта (Фонд Президентских грантов). Его особенность заключается в необычном формате, сочетающем активную волонтерскую, познавательную и блогерско-журналистскую деятельность во время двухнедельной экспедиции по стране и ближнему зарубежью. Проект содействует также защите памятников истории и культуры, экологической безопасности, развитию внутреннего туризма в России.

В начале августа группы молодежи отправляются в экспедицию на Кавказ и Поволжье на так называемые «маяки дружбы», где поэтапно проводят общественно-полезные волонтерские работы: помогают сохранять и восстанавливать средневековые сигнальные башни, чистят реки и их берега, много путешествуют, знакомятся с традициями и культурой народов, общаются с представителями общественных организаций и чиновниками, а также выступают в роли блогеров и журналистов. Ежедневно волонтеры проекта рассказывают своих впечатлениях и наблюдениях на специальном интернет-ресурсе, в социальных сетях и СМИ.

Проект охватывает 18 регионов России и ближнего зарубежья.

Торжественное открытие состоится в Москве в саду 2 августа.

Первый этап «Башни Кавказа» с 3 по 9 августа пройдет в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии.

Второй этап «Волга – река кооперации» состоится с 10 по 16 августа в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Калмыкии, Чувашии и Татарстане.

Третий этап Фестиваль «Маяки дружбы» пройдет 17-18 августа в Татарстане.

В сводный отряд «Маяки дружбы» входят 120 волонтеров из всех регионов-участников, а также известных российских вузов.