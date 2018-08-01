Саратовская область станет "маяком дружбы"

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, проект будет реализовываться с 3 по 18 августа на средства Президентского гранта (Фонд Президентских грантов). Его особенность заключается в необычном формате, сочетающем активную волонтерскую, познавательную и блогерско-журналистскую деятельность во время двухнедельной экспедиции по стране и ближнему зарубежью. Проект содействует также защите памятников истории и культуры, экологической безопасности, развитию внутреннего туризма в России.В начале августа группы молодежи отправляются в экспедицию на Кавказ и Поволжье на так называемые «маяки дружбы», где поэтапно проводят общественно-полезные волонтерские работы: помогают сохранять и восстанавливать средневековые сигнальные башни, чистят реки и их берега, много путешествуют, знакомятся с традициями и культурой народов, общаются с представителями общественных организаций и чиновниками, а также выступают в роли блогеров и журналистов. Ежедневно волонтеры проекта рассказывают своих впечатлениях и наблюдениях на специальном интернет-ресурсе, в социальных сетях и СМИ.Проект охватывает 18 регионов России и ближнего зарубежья.Торжественное открытие состоится в Москве в саду 2 августа.Первый этап «Башни Кавказа» с 3 по 9 августа пройдет в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии.Второй этап «Волга – река кооперации» состоится с 10 по 16 августа в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Калмыкии, Чувашии и Татарстане.Третий этап Фестиваль «Маяки дружбы» пройдет 17-18 августа в Татарстане.В сводный отряд «Маяки дружбы» входят 120 волонтеров из всех регионов-участников, а также известных российских вузов.