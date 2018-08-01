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Главным тренером ВК "Протон" назначен Игорь Карпов

Новости / Спорт
Главным тренером ВК "Протон" назначен Игорь Карпов


Вчера нового наставника представили команде.

По информации пресс-службы волейбольного клуба, имя Игоря Карпова хорошо знакомо саратовским болельщикам. Он является воспитанником саратовской школы волейбола, имеет большую игровую и тренерскую практику.

Карпов выступал за команды «Динамо», «Лада / Энергетик», «Югория-Торум», «Искра», «МГТУ», «Динамо-Янтарь». Дважды становился бронзовым призером чемпионата России. В 2003 году участвовал в четвертьфинале Кубка ЕКВ.

Завершил игровую карьеру в 2007 году, после чего стал работать тренером. Теперь ему предстоит помочь в достижении поставленных целей саратовской команде.

Фото http://old.vcdynamo.ru