Главным тренером ВК "Протон" назначен Игорь Карпов
Вчера нового наставника представили команде.
По информации пресс-службы волейбольного клуба, имя Игоря Карпова хорошо знакомо саратовским болельщикам. Он является воспитанником саратовской школы волейбола, имеет большую игровую и тренерскую практику.
Карпов выступал за команды «Динамо», «Лада / Энергетик», «Югория-Торум», «Искра», «МГТУ», «Динамо-Янтарь». Дважды становился бронзовым призером чемпионата России. В 2003 году участвовал в четвертьфинале Кубка ЕКВ.
Завершил игровую карьеру в 2007 году, после чего стал работать тренером. Теперь ему предстоит помочь в достижении поставленных целей саратовской команде.
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