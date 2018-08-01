Нетрезвый водитель совершил наезд на полицейского при задержании

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Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 29 на 30 июля сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Марксовскому району проводили задержание 29-летнего жителя одного из сел района, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый водитель предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов, а впоследствии при задержании совершил наезд на одного из представителей власти, ударив его частью автомобиля по туловищу.Сообщается, что полицейскому причинена физическая боль и телесные повреждения. Пострадавший обратился в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках которой действиям злоумышленника будет дана соответствующая юридическая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.Фото http://conoto.ru