Саратовцы лидируют на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018»

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Мероприятия в рамках «iВолга-2018» продолжаются на Мастрюковских озерах в Самарской области. В них активно принимают участие делегаты из Саратовской области. В их числе студенты, лидеры общественных организаций, патриотических объединений, молодые предприниматели, ученые, журналисты.Как сообщает аппарат Главного федерального инспектора по Саратовской области, по итогам окружного этапа в федеральный конвейер прошли 35 проектов саратовцев. Это лучший показатель среди приволжских регионов на форуме (второе место у Кировской области, третье – Республика Татарстан). При этом многие проекты саратовцев набрали высший балл. В частности, Алексей Драгун за свой проект «PROландшафт», цель которого разработка проектов по преобразованию городских пространств в муниципальных районах, получил 100,7 баллов.- Помимо защиты проектов, представители саратовской делегации активно участвуют в конкурсной программе, - информирует аппарат ГФИ. - В рамках окружного молодежного фестиваля добровольчества «Добро-фест» был проведен конкурс по направлению «Социальная реклама». На первом этапе было отобрано 14 лучших окружных проектов, в том числе две работы саратовских студентов: проект «Загрязнение окружающей среды, вред заводов и курения» Дарьи Исаевой и проект «Торопись сказать спасибо!» Дениса Яшина. По итогам в состав лауреатов вошла работа Дарьи Исаевой, которая заняла второе место.Сегодня на окружном форуме помимо тренинговых и культурных мероприятий пройдет День спорта и здоровья. Также в Самаре на спуске площади Славы состоится благотворительный концерт, приуроченный к фестивалю «Добро-фест».Фото pbs.twimg.com