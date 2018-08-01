Срочный ремонт печи с помощью хризотил-асбеста выполнил российский металлург

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Вновь появился ролик об отечественных металлургах, в котором показано, как новокузнецкий плавильщик Евгений зашел в раскаленную печь с марганцем во время производственного процесса, выполнил необходимый ремонт и вернулся назад невредимым. Температура плавления в это время составляла 1246 градусов Цельсия.Между тем, специалисты не удивлены этим случаем, поскольку Евгений использовал лист хризотил-асбеста. Этот минерал является одним из самых лучших термоизолирующих веществ в мире, а Россия – крупнейшим среди всех стран производителем хризотил-асбеста. Из минерала изготавливают многочисленные изоляционные материалы для двигателей, труб, котлов, поскольку асбест практически не подвержен механическому воздействию, деформации и не проводит электричество. Асбестовый лист и отважный металлург – достойный пример производственной мощи РФ и мужества ее граждан.