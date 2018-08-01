Саратов посетит австралийский посол
В ходе визита он примет участие в торжественной церемонии открытия выставки «Русские АНЗАКи: Нити потерянной истории» в Музее боевой и трудовой славы.
1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг., в Саратов прибудет чрезвычайный и полномочный посол Австралии в РФ Петер Теш. По информации министерства экономического развития и министерства культуры области, но посетит этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области» в Парке Победы, возложит цветы к мемориалу «Памяти саратовцев – участников Первой Мировой войны».
Затем Петер Теш примет участие в торжественной церемонии открытия выставки «Русские АНЗАКи: Нити потерянной истории» в Музее боевой и трудовой славы. На ней будут представлены фотографии и биографические факты более чем о 30 русских участниках Австралийско-Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), которые воевали в Первой мировой войне. Выставка будет работать до 20 августа.
Также в планах Посла Австралии - посещение Народного музея Ю.А. Гагарина в Саратове, Энгельсского краеведческого музея.