ДТП в Саратовском районе унесло жизни трех человек
Еще семеро получили телесные повреждения.
Авария произошла вчера в районе 10 часов утра на 286 км автодороги Сызрань-Волгоград. По информации ГИБДД области, 60-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением, допустил неуправляемый занос и выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении транспортным средством «НЕФАЗ».
В результате ДТП на месте от полученных травм скончались пассажиры иномарки - женщина 1960 года рождения, юноша 2003 года рождения и мальчик 2005 года рождения. Водитель и еще один пассажир «Опель Астра», а также двое мужчин из встречного авто госпитализированы. Водитель и двое пассажиров «НЕФАЗ» получили телесные повреждения и после осмотра медиками были отпущены.