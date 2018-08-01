Более половины жилых домов области подготовлены к зиме
В целом процент готовности к осенне-зимнему периоду составляет 51,7%.
По данным министерства строительства и ЖКХ области, к отопительному сезону технически подготовлены 7836 жилых домов (55%), 2085 объектов социальной сферы (44,5%) и 1426 теплоисточников (44,3%).
К работе в зимних условиях технически подготовлены 1645 км тепловых (67,6%) и 5547 км водопроводных (65,5%) сетей. Процент готовности области к осенне-зимнему периоду составляет 51,7%.
Высокие показатели подготовки к отопительному сезону достигнуты в Алгайском, Краснопартизанском, Новобурасском, Новоузенском, Перелюбском и Питерском муниципальных районах.