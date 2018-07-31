Многодетные семьи посетили "Казачий разгуляй на Хопре"
Фестиваль в седьмой раз прошел на территории Балашовского района.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, 29 июля для многодетных семей в рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ» была организована бесплатная экскурсия в Балашовский район. Семьи побывали на VII фестивале «Казачий разгуляй на Хопре», который традиционно проводится в селе Никольевка.
После фестиваля многодетные семьи посетили с экскурсией Балашов. Там они прогулялись по "Рубиновой линии", которая охватывает часть исторического центра города. На экскурсантов огромное впечатление произвели отреставрированные здания, благоустроенный парк, величественный монумент Славы, хорошо сохранившийся деревянный особняк купца Дьякова.
В Балашовском краеведческом музее, помимо залов с постоянными экспозициями об истории района, экскурсанты познакомились с выставкой "Живопись Пьера Огюста Ренуара". В экспозиции представлены 29 компьютерных копий полотен этого художника, предоставленных музею Саратовским культурно-выставочным центром "Радуга".
Фото pp.userapi.com