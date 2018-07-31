Бывший полицейский осужден за "пьяное" ДТП

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Перед судом предстал бывший сотрудник полиции 41-летний Денис Жерняков, обвинявшийся в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.По информации СУ СКР по Саратовской области, в декабре 2017 года Жерняков во вне служебное время, в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "ВАЗ-21099", в котором также находился его знакомый. На на трассе "Саратов-Сызрань-Волгоград" он грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем под управлением жителя города Санкт-Петербурга. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля Жернякова причинен тяжкий вред здоровью.В ходе следствия бывший полицейский дал признательные показания. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с лишением права управления автотранспортным средством сроком на 1 год.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в июне текущем году Жерняков уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.Фото https://rb7.ru