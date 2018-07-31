31 июля 2018 03:52 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 30 июля
Многодетные семьи посетили "Казачий разгуляй на Хопре"
16:45 | 30 июля
Бывший полицейский осужден за "пьяное" ДТП
15:38 | 30 июля
За первое полугодие 12 человек погибли на на дорогах Саратова
14:47 | 30 июля
В Саратовской области собрано 800 тысяч тонн зерна нового урожая
13:59 | 30 июля
В Балаковском районе пенсионер и его сын погибли при пожаре
13:01 | 30 июля
Любителей гандбола приглашают на турнир памяти С.Л.Малютина
12:10 | 30 июля
В Нижнем Новгороде состоялся организованный СЕРКОНС семинар по охране труда
11:03 | 30 июля
В Саратове появился новый памятный сувенир
10:08 | 30 июля
В Батуми состоялся международный круглый стол по вопросам активизации молодежного сотрудничества
09:05 | 30 июля
Участники парашютного фестиваля среди инвалидов осваивают управление беспилотниками
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

За первое полугодие 12 человек погибли на на дорогах Саратова

Новости
За первое полугодие 12 человек погибли на на дорогах Саратова


Всего в период с января по июнь произошло 515 дорожно-транспортных происшествий.

По данным Госавтоинспекции Саратова, основными видами аварий являются столкновения (253 ДТП), опрокидывания (5), наезд на пешехода (195), наезд на препятствие (27), падение пассажира (23), наезд на велосипедиста (7).

В результате ДТП 632 человека получили ранения, 12 человек погибло.

Самым аварийным днем считается понедельник, в котором было зафиксировано 83 ДТП. По времени суток в городе Саратове наблюдается наибольшее количество ДТП в период времени с 12.00 до 15.00 часов.

В ходе проведенного анализа аварийности за указанный период с участием пешеходов установлено снижение числа ДТП (203), в результате которых получили ранения 203 человек, погибло 6 человек.

В обозначенный период также установлен рост ДТП на регулируемых пешеходных переходах. Кроме того, увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.