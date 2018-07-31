За первое полугодие 12 человек погибли на на дорогах Саратова
Всего в период с января по июнь произошло 515 дорожно-транспортных происшествий.
По данным Госавтоинспекции Саратова, основными видами аварий являются столкновения (253 ДТП), опрокидывания (5), наезд на пешехода (195), наезд на препятствие (27), падение пассажира (23), наезд на велосипедиста (7).
В результате ДТП 632 человека получили ранения, 12 человек погибло.
Самым аварийным днем считается понедельник, в котором было зафиксировано 83 ДТП. По времени суток в городе Саратове наблюдается наибольшее количество ДТП в период времени с 12.00 до 15.00 часов.
В ходе проведенного анализа аварийности за указанный период с участием пешеходов установлено снижение числа ДТП (203), в результате которых получили ранения 203 человек, погибло 6 человек.
В обозначенный период также установлен рост ДТП на регулируемых пешеходных переходах. Кроме того, увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.