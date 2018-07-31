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В Саратовской области собрано 800 тысяч тонн зерна нового урожая

Новости
В Саратовской области собрано 800 тысяч тонн зерна нового урожая


По прогнозам регионального минсельхоза, уже на текущей неделе хлеборобы губернии преодолеют рубеж в 1 млн тонн.

О ходе уборочной компании сообщила министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева на совещании под председательством губернатора Валерия Радаева. Она отметила, что это самый большой вклад в валовой сбор по ПФО, где на сегодняшний день собрано 900 тыс. тонн хлеба. В целом по России валовой сбор составляет 35 млн. тонн зерна, что соответствует тому же периоду прошлого года.

По словам министра, аграрии области ежедневно прибавляют по 59-70 тыс. тонн. Таким образом, ожидается, что уже к середине недели будет собран первый миллион тонн зерна нового урожая.

В Левобережье в лидерах жатвы Краснокутский, Советский, Федоровский районы, где убрано 50% площадей. В целом по региону убрано 20% площадей. Средняя урожайность — 17 ц/га. Наибольшая урожайность в Левобережье в 25 ц/га достигнута в Энгельсском и Пугачевском районах, в Правобережье в 26 ц/га — в Калининском и Самойловском районах.

Десять районов области приступили к уборке яровых.

Параллельно в хозяйствах идет заготовка семян. Засыпано 20 тыс. тонн, в том числе 2,5 тыс. тонн элитных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.