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Любителей гандбола приглашают на турнир памяти С.Л.Малютина

Новости / Спорт
Любителей гандбола приглашают на турнир памяти С.Л.Малютина

Кубок разыграют "СГАУ-Саратов", "Каустик" (Волгоград) и "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа).

Матчи пройдут в течение трех дней - с 31 июля по 2 августа - в ФОКе "Юбилейный". Саратовским гандболистам предстоит провести три матча. 1 августа в 10.00 они сыграют с "Каустиком". 2 августа их ждут встречи с "УГНТУ-ВНЗМ" (8.00) и "Каустиком" (17.00).

По словам главного тренера "СГАУ-Саратов" Александра Алексеева, турнир станет для команды одним из этапов подготовки к предстоящему сезону. А совсем недавно "аграрии" вернулись со сборов в Тольятти.

- Сборы прошли хорошо, - подвел их итоги Александр Михайлович. - Условия были лучше, чем в прошлом году, и работали мы подольше. По самоотдаче игроков на тренировках могу сказать, что я доволен. Над тактикой мы еще работали мало, поэтому будем на играх в Саратове пытаться наиграть комбинации, пробовать разные сочетания игроков.