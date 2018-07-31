В Балаковском районе пенсионер и его сын погибли при пожаре
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации пресс-службы следственного управления региона, 29 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении в одном из сел Балаковского района. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела 62-летнего хозяина жилища и его 39-летнего сына, который накануне приехал в
гости к отцу.
По предварительным данным, в указанный день родственники распивали спиртное, - пояснили в пресс-службе. - По одной из версий, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.