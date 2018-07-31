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За первое полугодие 12 человек погибли на на дорогах Саратова
14:47 | 30 июля
В Саратовской области собрано 800 тысяч тонн зерна нового урожая
13:59 | 30 июля
В Балаковском районе пенсионер и его сын погибли при пожаре
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12:10 | 30 июля
В Нижнем Новгороде состоялся организованный СЕРКОНС семинар по охране труда
11:03 | 30 июля
В Саратове появился новый памятный сувенир
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В Саратове появился новый памятный сувенир

Новости
В Саратове появился новый памятный сувенир


Список обязательных к покупке сувениров из Саратовской области пополнился оригинальным продуктом.

В Саратове появился новый памятный сувенир

В рамках X Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» представители ведущих телекомпаний России и стран Ближнего Зарубежья посетили Саратов и побывали на ярмарке уникальной продукции региона в городском парке. Гостей угощали деликатесными сырами, балыком, мороженым, колбасами. Особое впечатление на телевизионщиков произвели колбасы со шпинатом и маслинами, изысканные салями с брусникой, баварские колбаски для жарки на гриле торговой марки «Schneller” , которые производятся в Саратовской области.

В Саратове появился новый памятный сувенир

— Вкус - необычайный! Чувствуется, что это делают с любовью и с душой, надо продвигать такую продукцию, - заметил Рифат Сабитов, заместитель Генерального директора-руководитель Регионального Департамента ВГТРК, председатель жюри конкурса "Мир права – 2018, Член правления HAT, академик Евразийской академии телевидения и радио.

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир

В Саратове появился новый памятный сувенир