В Саратове появился новый памятный сувенир
Список обязательных к покупке сувениров из Саратовской области пополнился оригинальным продуктом.
В рамках X Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» представители ведущих телекомпаний России и стран Ближнего Зарубежья посетили Саратов и побывали на ярмарке уникальной продукции региона в городском парке. Гостей угощали деликатесными сырами, балыком, мороженым, колбасами. Особое впечатление на телевизионщиков произвели колбасы со шпинатом и маслинами, изысканные салями с брусникой, баварские колбаски для жарки на гриле торговой марки «Schneller” , которые производятся в Саратовской области.
— Вкус - необычайный! Чувствуется, что это делают с любовью и с душой, надо продвигать такую продукцию, - заметил Рифат Сабитов, заместитель Генерального директора-руководитель Регионального Департамента ВГТРК, председатель жюри конкурса "Мир права – 2018, Член правления HAT, академик Евразийской академии телевидения и радио.