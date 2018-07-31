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В Нижнем Новгороде состоялся организованный СЕРКОНС семинар по охране труда

Новости
В Нижнем Новгороде состоялся организованный СЕРКОНС семинар по охране труда

Участниками семинара по охране труда стали руководители организаций Нижегородской области, ответственные за кадровое делопроизводство и охрану труда.

Специалисты СЕРКОНС выступили организаторами и ведущими мероприятия. На лекциях семинара эксперты компании представили ряд материалов о кадровом администрировании и рассказали участникам семинара об особенностях организации системы труда.

Было также разобрано несколько конкретных случаев наложения штрафных санкций. Специалисты СЕРКОНС рассказали о размерах штрафов, налагаемых на предприятия Госинспекцией по труду, возможностях ликвидации обнаруженных нарушений и предотвращения их возникновения и многом другом. Все участники получили соответствующие сертификаты после прохождения семинара.

Дмитрий Филимонов, руководитель департамента охраны труда СЕРКОНС, пояснил, что в мире применяются разные виды аутсорсинга. На каких-то предприятиях необходимо вводить должность постоянного сотрудника по кадрам, а где-то эффективнее передать ведение кадрового учета и охраны труда на аутсорсинг. Специалисты СЕРКОНС оказывают услуги аутсорсинга как в малочисленных организациях или ИП, так и в крупных холдингах.