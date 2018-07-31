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В Батуми состоялся международный круглый стол по вопросам активизации молодежного сотрудничества
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В Батуми состоялся международный круглый стол по вопросам активизации молодежного сотрудничества

Новости
В Батуми состоялся международный круглый стол по вопросам активизации молодежного сотрудничества

Экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург) и Ассоциация русскоязычной интеллигенции Аджарии «Рассвет» организовали международный круглый стол «Молодежное измерение грузино-российского сотрудничества».

Мероприятие прошло в Батуми 23 июля 2018 года и было посвящено вопросам активизации отношений между молодежью России и Грузии.

Одним из самых актуальных стал вопрос создания собственного русскоязычного издания, которое могло бы объединить материалы журналистов разных поколений. На русском языке в регионе пока издается лишь еженедельная вкладка-приложение к газете «Аджария». Специалисты считают, что ее не хватает для наиболее полной картины настроений и мнений общества. Работа по подготовке аджарского русскоязычного издания уже ведется, а на круглом столе были представлены несколько площадок для публикаций.

Среди них – пресс-клуб «Содружество», который презентовала главный редактор Екатерина Шишкина, и экспертный клуб «Урал-Евразия», о нем рассказал директор Константин Погорельский. Они пригласили молодых журналистов Грузии присылать очерки, статьи, интервью, а также принимать участие в проводимых площадками проектах и конкурсах.