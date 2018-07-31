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Участники парашютного фестиваля среди инвалидов осваивают управление беспилотниками
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Участники парашютного фестиваля среди инвалидов осваивают управление беспилотниками

Новости
Участники парашютного фестиваля среди инвалидов осваивают управление беспилотниками

В Рязанской области открылся III Международный парашютный фестиваль среди инвалидов «HANDI FLY International Challenge – 2018».

В мероприятии, которое проводится с 26 по 29 июля, принимают участие более 120 человек – представители 10 стран, включая Россию, Македонию, Турцию, Францию и другие. Школа дронов МАИ при поддержке правительства Рязанской области организовала в рамках фестиваля мастер-классы по сборке и основам управления спортивных квадрокоптеров.

Для мастер-класса открыта специальная зона, где каждый желающий может при помощи специального оборудования стать пилотом и научиться управлять дроном. Этому способствуют камеры, установленные на пилотируемых юнитах и трансляции картинки на очки с видом FPV (first-person-view).

Приглашение пройти обучение на площадке Школы дронов МАИ получили также участники движения «ЮНАРМИЯ» и воспитанники Шиловского дома инвалидов. На мероприятии одним из первых побывал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он осмотрел площадку, стенд Школы дронов МАИ и заявил о готовности сотрудничества в развитии подобных программ в Рязанской области, подчеркнув их высокую значимость для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.