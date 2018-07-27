В 2018 году свыше 4 тысяч семей обратились за сертификатом на материнский (семейный) капитал.

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В 2018 году Отделением ПФР по Саратовской области выдано 4486 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Всего же с начала действия программы обладателями сертификата на материнский (семейный) капитал стали 130681 саратовская семья.92107 семей полностью или частично распорядились средствами материнского (семейного) капитала.Самое популярное направление – улучшение жилищных условий. Свыше 87 тысяч владельцев сертификата направили средства материнского (семейного) капитала на это направление. Из них 1 семья воспользовалась новой возможностью на улучшение жилищных условий по программе льготного кредитования (под 6% годовых).Новые направления расходования средств материнского (семейного) капитала выбрали еще 339 семей, из них 257 владельцев сертификата получают ежемесячную денежную выплату и 23 семьи оплатили средствами МСК дошкольное образование детей (присмотр и уход), не дожидаясь трехлетия ребенка.Всего же на образование детей материнский капитал направили 4780 саратовских семей, 30 человек распорядились средствами на накопительную пенсию мамы, 2 семьи - на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида.Сумма материнского (семейного) капитала составляет 453026 рублей.