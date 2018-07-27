Возбуждено уголовное дело в отношении мошенника-мебельщика
Полиция просит откликнуться всех, кто пострадал от его действий.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии мошенничеств задержан ранее судимый мужчина. По сообщению пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленник брал предоплату со своих клиентов за изготовление мебели, однако своих обязательств не выполнял.
По словам оперативников, мужчина может быть причастен к совершению шести эпизодов мошенничеств, однако не исключено, что их может быть значительно больше. Всех, кто пострадал от действий данного гражданина, просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефону 741-333.