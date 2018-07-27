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В будущую субботу в Саратове пройдут сельхозярмарки

Новости
В будущую субботу в Саратове пройдут сельхозярмарки

В субботу, 28 июля, сельскохозяйственные ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложена к реализации плодоовощная продукция, мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.