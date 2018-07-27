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В Саратове можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах банковской картой

Новости
В Саратове можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах банковской картой

В Кировском депо МУПП «Саратовгорэлектротранс» состоялась встреча главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева с сотрудниками предприятия.

Он оценил оборудование, позволяющее пассажирам осуществлять безналичный расчет за проезд. Также при помощи этого терминала можно поездку наличными. В любом случае пассажир получает чек с указанием индивидуального номера, маршрута, стоимости проезда.

По словам представителя «Газпромбанк», данное оборудование обеспечивает прозрачность процедуры оплаты. Техника находится в тестовом режиме около месяца на троллейбусных маршрутах №3 и №16. Перевозчик сможет воспользоваться личным кабинетом и контролировать, какие платежи были проведены, где и как. При закрытии смены деньги аккумулируются на расчетном счете, а затем переводятся на счет предприятия.

Глава города лично оплатил проезд при помощи банковской карточки и наличными средствами, а также пообщался с сотрудниками предприятия. «Просчитав ситуацию с экономической точки зрения, мы вышли с инициативой в Саратовскую городскую Думу о повышении стоимости проезда в городском электротранспорте. В ходе непростой дискуссии депутаты приняли решение поддержать нас. С 1 августа цена за проезд повысится до 23 рублей при оплате наличными и 21 рубля – картой. Сегодня мы встретились с кондукторами, людьми, которые работают непосредственно с пассажирами, услышали их мнение о новой системе», - отметил Михаил Исаев.

Система безналичной оплаты за проезд уже действует на маршрутах троллейбусов №3 и №16. Как отметил генеральный директор МУПП «СГЭТ» Роберт Виньков, всего будут оборудованы терминалами 160 единиц подвижного состава, которые выйдут на линии в среду, 1 августа.