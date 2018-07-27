29 июля начинается «Казачий разгуляй на Хопре»
29 июля на живописном берегу реки Хопер у деревни Никольевка пройдет гала-концерт фестиваля «Казачий разгуляй на Хопре».
Его цели - сохранение историко-культурных традиций прихоперского казачества, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие туристического потенциала Балашовского района.
Для гостей фестиваля предусмотрена работа интерактивных зон и площадок: джигитовка, фланкировка, мастер-класс по владению шашкой, танцевальный конкурс, казачий городок, катание на конях, детская стрельба из лука. На фотозоне «Станица Хоперская» можно будет сделать яркие фотографии. Выставка ремесленников продемонстрирует изделия мастеров из городов Великий Устюг, Ростов, Тула, Саратов, конечно, Балашов.
В этом году участниками фестиваля станут коллективы из Саратовской, Воронежской, Московской, Пензенской областей и республики Мордовия.