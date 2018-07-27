В минувшие сутки во время пожара в Духовницком районе сгорел мужчина
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 4 пожара.
Вчера в Саратове поступил сигнал о пожаре в подвале пятиэтажного дома на улице Заречной в Заводском районе. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Из дома было эвакуировано 8 человек, из них 4 ребенка.
В 18.00 того же дня в областном центре поступил сигнал о пожаре в частном нежилом доме на ул. Большой Горной в Волжском районе. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали 4 единицы техники, 17 человек личного состава.
Сегодня в половине первого ночи поступил сигнал о пожаре в деревянном доме в селе Софьинка Духовницкого района. Площадь пожара составила 68 "квадратов". Причина пожара устанавливается. В результате пожара погиб мужчина 1961 года рождения. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.