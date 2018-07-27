27 июля 2018 21:56 ПЯТНИЦА
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17:19 | 27 июля
В 2018 году свыше 4 тысяч семей обратились за сертификатом на материнский (семейный) капитал.
16:39 | 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении мошенника-мебельщика
15:49 | 27 июля
В будущую субботу в Саратове пройдут сельхозярмарки
15:00 | 27 июля
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13:20 | 27 июля
29 июля начинается «Казачий разгуляй на Хопре»
12:03 | 27 июля
В минувшие сутки во время пожара в Духовницком районе сгорел мужчина
11:04 | 27 июля
Центр медицинской профилактики: грибы могут быть опасны!
09:57 | 27 июля
За шесть месяцев в регионе введено 394 тысячи квадратных метров жилья
09:04 | 27 июля
Многодетные семьи Саратовской области побывают на фестивале «Казачий разгуляй» и прогуляются по Балашову
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На границе с Казахстаном задержали две тонны подкарантинного лука
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В минувшие сутки во время пожара в Духовницком районе сгорел мужчина

Новости
В минувшие сутки во время пожара в Духовницком районе сгорел мужчина

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 4 пожара.

Вчера в Саратове поступил сигнал о пожаре в подвале пятиэтажного дома на улице Заречной в Заводском районе. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Из дома было эвакуировано 8 человек, из них 4 ребенка.

В 18.00 того же дня в областном центре поступил сигнал о пожаре в частном нежилом доме на ул. Большой Горной в Волжском районе. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали 4 единицы техники, 17 человек личного состава.

Сегодня в половине первого ночи поступил сигнал о пожаре в деревянном доме в селе Софьинка Духовницкого района. Площадь пожара составила 68 "квадратов". Причина пожара устанавливается. В результате пожара погиб мужчина 1961 года рождения. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.