Центр медицинской профилактики: грибы могут быть опасны!

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Саратовский городской центр медицинской профилактики выступил с обращением:"Грибы, собранные в лесополосах вдоль дорог на промышленных и бытовых свалках, в районе Кумысной поляны, а также купленные на не санкционированных рынках могут быть опасны для здоровья и жизни. Отравиться можно не только ядовитыми, но даже съедобными перезрелыми грибами.В большинстве случаев причиной отравления является ошибочный сбор ядовитых грибов, вместо съедобных, реже использование старых перезрелых съедобных грибов, а также нарушение технологии приготовления грибов в пищу. Наиболее тяжелые, часто смертельные отравления бывают при употреблении в пищу бледной поганки, вместо похожих на нее шампиньонов, сыроежек, зеленушек.Чтобы предупредить отравления, строго соблюдайте основные правила сбора грибов:- собирайте только те грибы, которые вы точно знаете, что они съедобные;- не употребляйте в пищу перезрелые, дряблые, со следами плесени, а также червивые грибы;- соблюдайте технологию приготовления грибов в пищу (сначала отваривают в большом количестве воды, потом жарят);- не пробуйте на вкус и не ешьте грибы в сыром виде;- в домашних условиях не консервируйте грибы посредством герметической укупорки – это может привести к ботулизму, тяжелому заболеванию, иногда со смертельным исходом. Засолка и маринование грибов должны проводиться только в бочонках и кадках в кислом маринаде;- не приобретайте грибы у частных торговцев на не санкционированных рынках;- не кормите грибами детей и пожилых;- не собирайте грибы в лесополосах вдоль дорог и на промышленных и бытовых свалках.Если после употребления в пищу грибов, появились боли в животе, тошнота, рвота, холодный пот, жажда, понос, надо немедленно вызвать скорую помощь, так как от своевременного оказания медицинской помощи зависит зачастую жизнь отравившегося.До прибытия медиков необходимо промыть желудок теплой водой с питьевой содой (1 ч. ложка на 1 литр воды) или бледно розовым раствором марганце-кислого калия, очистить кишечник с помощью солевого слабительного или клизмы. Затем больному дают 2-3 таблетки активированного угля через 10-20 минут.Убедительно просим воздержаться от сбора грибов, если у вас нет опыта и навыков, не подвергайте свою жизнь и жизнь своих детей смертельной опасности!"