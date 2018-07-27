За шесть месяцев в регионе введено 394 тысячи квадратных метров жилья
В первом полугодии в Саратовской области введено 394 тысячи квдратных метров жилья. Об этом на заседании регионального Правительства сообщил министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Среди регионов Приволжского федерального округа Саратовская область занимает 6 место по объемам ввода жилья. Застройщиками построено 29 жилых домов, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 37 тыс. 42 рубля.
Дмитрий Тепин отметил, что в начале года наблюдалось снижение темпов жилищного строительства. По итогам первого полугодия ситуация улучшилась и объемы ввода превысили прошлогодние показатели на 2%.
«Хорошим экономическим рычагом в увеличении объемов строительства жилья является ипотечное кредитование. На 1 июня 2018 года выдано 8366 ипотечных жилищных кредитов на сумму 13 млрд рублей, что в 1,7 раза больше чем за соответствующий период прошлого года», - рассказал Дмитрий Тепин.