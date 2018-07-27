Многодетные семьи Саратовской области побывают на фестивале «Казачий разгуляй» и прогуляются по Балашову

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Начнется путешествие с участия детей и их родителей в мероприятиях VII фестиваля «Казачий разгуляй на Хопре». Он традиционно проводится в живописном месте на берегу Хопра недалеко от села Никольевка. В программе фестиваля – работа многочисленных тематических площадок, показательные выступления казаков, реконструкция казачьей свадьбы, концерт.После фестиваля многодетные семьи отправятся в Балашов. Там их ждет пешеходная экскурсия по маршруту «Рубиновая линия». Слово «балаш» на древнеиранском языке обозначает разновидность рубина. Отсюда и такое красивое название маршрута.Начинается экскурсия от здания Балашовского краеведческого музея и охватывает часть исторического центра города, наиболее богатую достопримечательностями. Это дом Е.М. Дьякова (уникальный купеческий особняк начала ХХ в.), Монумент Славы, здания районной администрации, епархиального управления, мукомольного завода и др.Посетив Балашовский краеведческий музей, экскурсанты узнают об основных вехах истории Балашова, а также о том, как связаны с этим городом имена Бориса Пастернака, Льва Троцкого, Иоанна Кронштадтского и других известных людей; познакомятся с интересными легендами о возникновении Балашова и о происхождении некоторых местных географических названий.Проект «БЛИЗКАЯ точка РФ» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.