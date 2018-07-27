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На границе с Казахстаном задержали две тонны подкарантинного лука

Новости
На границе с Казахстаном задержали две тонны подкарантинного лука


Груз ввозился на территорию нашей страны без сопроводительных документов.

Автомобиль, перевозящий овощи, был остановлен 23 июля на ФКП «Озинки». Инспекторами регионального управления Россельхознадзора при осуществлении документарного контроля было установлено, что перевозилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска – лук репчатый общим весом 2000 килограмм.

"В результате осмотра было установлено, что продукция происхождением из Республики Казахстан согласно маркировочным ярлыкам, однако сопроводительные документы и фитосанитарный сертификат не представлены, - сообщает пресс-служба управления.

В соответствии с решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе», по итогам проведенного карантинного фитосанитарного контроля, представителю груза выдан акт КФК о запрете ввоза данной продукции. Принято решение о возврате задержанной партии в Республику Казахстан.

По факту выявленного нарушения требований законодательства РФ и ЕАЭС в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении".