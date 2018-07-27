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Легкоатлеты из школы «РиФ» завоевали 7 медалей на первенстве России

Новости / Спорт
Легкоатлеты из школы «РиФ» завоевали 7 медалей на первенстве России


С 23 по 26 июля в Смоленске проходило первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

По информации министерства социального развития области, сборную команду Саратовской области представляли воспитанники шести филиалов областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

По итогам соревнований саратовские спортсмены завоевали 7 медалей, из них 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых.

Так, Даниил Самсонов (Пугачевский филиал школы «РиФ») стал победителем в соревнованиях по прыжкам в длину. Мария Колобова (Саратовское отделение школы) завоевала 2 серебряные медали в беге на 100 и 200 метров. Кирилл Дубовицкий (Аткарский филиал) завоевал серебряную и бронзовую медали в беге на 100 и 200 метров соответственно. Татьяна Рунова (Энгельсский филиал) завоевала 2 бронзовые медали в беге на 100 и 200 метров.