Легкоатлеты из школы «РиФ» завоевали 7 медалей на первенстве России
С 23 по 26 июля в Смоленске проходило первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
По информации министерства социального развития области, сборную команду Саратовской области представляли воспитанники шести филиалов областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».
По итогам соревнований саратовские спортсмены завоевали 7 медалей, из них 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых.
Так, Даниил Самсонов (Пугачевский филиал школы «РиФ») стал победителем в соревнованиях по прыжкам в длину. Мария Колобова (Саратовское отделение школы) завоевала 2 серебряные медали в беге на 100 и 200 метров. Кирилл Дубовицкий (Аткарский филиал) завоевал серебряную и бронзовую медали в беге на 100 и 200 метров соответственно. Татьяна Рунова (Энгельсский филиал) завоевала 2 бронзовые медали в беге на 100 и 200 метров.