В Энгельсе расследуют убийство местной жительницы

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в тот роковой вечер 26-летняя обвиняемая пришла в гости к 46-летней жительнице Энгельса. В компании еще одной знакомой они стали распивать спиртное.Во время застолья обвиняемая стала выговаривать хозяйке, что в ее доме якобы не наведен порядок. Из-за этого вспыхнула ссора. В какой-то момент гостья схватила нож и нанесла потерпевшей почти 50 ударов ножом в голову, шею и туловище. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а злоумышленница, разбудив их приятельницу, сообщила опроизошедшем. После этого они обратились в правоохранительные органы.В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Фото https://news-sp.ru