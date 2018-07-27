Приволжская железная дорога приглашает на благотворительный забег
4 августа в городском парке Саратова состоится благотворительный забег
"Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника
4 августа в Городском парке культуры и отдыха имени М.Горького в
Саратове состоится благотворительный забег "Достигая цели!", приуроченный ко
Дню железнодорожника. Сбор участников в 8:00. Старт забега в 10:00.
Организатором забега является Приволжская железная дорога. Все средства,
вырученные при проведении забега, будут переданы в благотворительный фонд
"Русфонд" на оплату лечения шестимесячной Авроры Морозовой из г.Балаково.
Принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие.
Электронная регистрация участников осуществляется на
сайте russiarunning.com.
Зарегистрироваться также можно на официальном сайте Приволжской железной дороги.
Для участия необходимо выбрать дистанцию и сделать регистрационный
взнос. Желающие оказать благотворительную помощь, но не имеющие
возможность принять участие в забеге, смогут это сделать в разделе "Не бегу, но
помогаю". Стоимость участия в забеге от 300 до 700 рублей, в зависимости от
выбранной дистанции. Для пенсионеров предусмотрена скидка в размере 50%.
Забег будет разделен по дистанциям 500 м, 1 520 м и 5 000 м и по разным
возрастным категориям.
Каждый участник может выступить только на одной дистанции. Победители
забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получат
призы.
Присоединяйтесь!
"Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника
4 августа в Городском парке культуры и отдыха имени М.Горького в
Саратове состоится благотворительный забег "Достигая цели!", приуроченный ко
Дню железнодорожника. Сбор участников в 8:00. Старт забега в 10:00.
Организатором забега является Приволжская железная дорога. Все средства,
вырученные при проведении забега, будут переданы в благотворительный фонд
"Русфонд" на оплату лечения шестимесячной Авроры Морозовой из г.Балаково.
Принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие.
Электронная регистрация участников осуществляется на
сайте russiarunning.com.
Зарегистрироваться также можно на официальном сайте Приволжской железной дороги.
Для участия необходимо выбрать дистанцию и сделать регистрационный
взнос. Желающие оказать благотворительную помощь, но не имеющие
возможность принять участие в забеге, смогут это сделать в разделе "Не бегу, но
помогаю". Стоимость участия в забеге от 300 до 700 рублей, в зависимости от
выбранной дистанции. Для пенсионеров предусмотрена скидка в размере 50%.
Забег будет разделен по дистанциям 500 м, 1 520 м и 5 000 м и по разным
возрастным категориям.
Каждый участник может выступить только на одной дистанции. Победители
забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получат
призы.
Присоединяйтесь!