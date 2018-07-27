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Приволжская железная дорога приглашает на благотворительный забег

Новости / Здоровье
4 августа в городском парке Саратова состоится благотворительный забег
"Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника

Приволжская железная дорога приглашает на благотворительный забег

4 августа в Городском парке культуры и отдыха имени М.Горького в
Саратове состоится благотворительный забег "Достигая цели!", приуроченный ко
Дню железнодорожника. Сбор участников в 8:00. Старт забега в 10:00.

Организатором забега является Приволжская железная дорога. Все средства,
вырученные при проведении забега, будут переданы в благотворительный фонд
"Русфонд" на оплату лечения шестимесячной Авроры Морозовой из г.Балаково.
Принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие.


Приволжская железная дорога приглашает на благотворительный забег

Электронная регистрация участников осуществляется на
сайте russiarunning.com.
Зарегистрироваться также можно на официальном сайте Приволжской железной дороги.

Для участия необходимо выбрать дистанцию и сделать регистрационный
взнос. Желающие оказать благотворительную помощь, но не имеющие
возможность принять участие в забеге, смогут это сделать в разделе "Не бегу, но
помогаю". Стоимость участия в забеге от 300 до 700 рублей, в зависимости от
выбранной дистанции. Для пенсионеров предусмотрена скидка в размере 50%.
Забег будет разделен по дистанциям 500 м, 1 520 м и 5 000 м и по разным
возрастным категориям.
Каждый участник может выступить только на одной дистанции. Победители
забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получат
призы.
Присоединяйтесь!
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